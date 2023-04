Marché des produits du Terroir, 3 juin 2023, Nibelle.

Ce marché a pour but de soutenir les producteurs locaux engagés dans les circuits courts et de favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité et de proximité. Il permettra d’échanger directement avec les producteurs dans le cadre convivial et chaleureux du square G. Cottinat..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 12:30:00. EUR.

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire



The aim of this market is to support local producers involved in short circuits and to promote access for all to quality, local food. It will allow direct exchanges with producers in the friendly and warm setting of the G. Cottinat square.

El objetivo de este mercado es apoyar a los productores locales que participan en circuitos cortos y promover el acceso de todos a los alimentos locales de calidad. Permitirá intercambios directos con los productores en el marco cálido y acogedor de la plaza G. Cottinat.

Dieser Markt soll lokale Produzenten unterstützen, die sich für kurze Wege engagieren, und den Zugang aller zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus der Nähe fördern. Er ermöglicht den direkten Austausch mit den Erzeugern in der freundlichen und warmen Umgebung des Square G. Cottinat.

Mise à jour le 2023-01-20 par OT GRAND PITHIVERAIS