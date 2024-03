Niall de Búrca: Storytelling Centre Culturel Irlandais Paris, dimanche 17 mars 2024.

Niall de Búrca:

Storytelling Niall de Búrca sera de retour pour cette fois-ci régaler les adultes de ses histoires aussi fantasques que fantastiques. Dimanche 17 mars, 18h30 Centre Culturel Irlandais 5€, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T18:30:00+01:00 – 2024-03-17T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T18:30:00+01:00 – 2024-03-17T19:30:00+01:00

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/niall-de-b%C3%BArca »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)