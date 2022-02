Ni vues ni inconnues Alençon, 11 février 2022, Alençon.

Du vendredi 11 février 2022 au mardi 26 avril 2022

Le 8 mars 2022, nous célébrons les 45 ans de la Journée internationale pour les droits des femmes. De février à avril, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon leur rend hommage.

Simone de Beauvoir disait : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »

Intrépides et courageuses, des femmes ont vaincu tous les obstacles et sont devenues pour beaucoup des héroïnes. Si leurs réussites continuent de nous inspirer, nous avons encore beaucoup à apprendre de ces figures exceptionnelles.

L’invisibilité n’est plus une fatalité…

Pour être reconnu, il faut être connu et pour être connu, il faut être vu !

De février à avril, alors que nous célébrons cette année les 45 ans de la Journée internationale pour les droits des femmes, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon leur rend hommage.

Au programme

Du vendredi 11 février au vendredi 11 mars – Médiathèque Aveline

Exposition Artistes féminines à La Luciole

La Luciole a souhaité mettre en lumière les femmes artistes qui ont fait vibrer ses murs à travers une exposition de photographies, prises lors de concert live à La Luciole par des photographes bénévoles. De Diam’s à Juliette Armanet en passant par Catherine Ringer ou encore Suzane : toutes ont marqué Alençon de leur passage.

Du samedi 12 février au samedi 12 mars – Médiathèque de Courteille

Un quiz numérique sur les droits des femmes

Une exposition de portraits drôles, vivants, qui attisent la curiosité… des femmes qui ont œuvré au cours des siècles pour promouvoir l’égalité hommes-femmes, qui ont fait progresser la science, défié les airs, écumé les mers, prôné l’éducation… bref qui ont eu des parcours incroyables

Des textes forts, des phrases percutantes à enregistrer seules ou à plusieurs le samedi 26 février sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

Du mardi 1er mars au samedi 2 avril – Médiathèque Aveline, espace jeunesse

Jeu Qui suis-je ? Portraits de femmes et filles célèbres

Que ce soit dans la littérature, au cinéma ou dans la vie réelle, ces filles et femmes ont marqué l’histoire ou font partie de notre quotidien ! Mais sauras-tu les reconnaitre ?

Jeudi 3 mars de 14 h à 15 h 30 – Lycée Marguerite de Navarre, salle Mandela

Interview en visio de Chloé Aeberhardt à partir de ses travaux sur les femmes espionnes (documentaire / mini-série/BD)

Diffusion de deux portraits de la série : Geneviève et Jonna Mendez

Samedi 5 mars de 14 h à 16 h – Médiathèque de Perseigne

Tout public dès 7 ans – sur réservation

Nos héroïnes : atelier créatif numérique

Il y a sûrement une femme que tu admires dans ta vie : une artiste, une amie, une proche, l’héroïne d’une histoire… Et si on fabriquait un “mur de nos héroïnes” pour leur rendre hommage ? Petits et grands sont les bienvenus.

Mardi 8 mars à 19 h – Médiathèque Aveline, espace Adultes

Quizz Regards de femmes

Adultes/jeunesse/Musique et cinéma.

Du vendredi 11 février 2022 au mardi 26 avril 2022

Le 8 mars 2022, nous célébrons les 45 ans de la Journée internationale pour les droits des femmes. De février à avril, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon leur rend…

