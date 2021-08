Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Ni végétal, ni animal, ni champignon: les Myxomycètes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

**Fiction ou réalité : ils peuvent se déplacer de plus de 10 cm par heure** avant de se transformer en une sorte de champignon aux formes et couleurs délirantes ! Sur l’arbre de la vie, ils sont situés sur une branche entre celle que nous partageons avec les champignons et celle des plantes. Venez voir ! Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au : 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Dans le cadre des visites gratuites du mardi Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

