Ni une ni deux L’Unisson, 22 janvier 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Ni une ni deux

L’Unisson, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

La Groulle et L’effaré semblent arriver en catastrophe dans un monde qui ne les attend pas. Ils sont tombés dans le monde. Ils ne feront jamais les intelligents. Ils seront imbéciles tant ils vivent tout pour la première fois et habiteront les planches pour que danse le désordre. Ils se montrent dans le silence de leur solitude, orphelins au monde, prenant la vie au bond. Ils penchent, trébuchent, interrogent le réel et se cramponnent au chaos, point de départ d’un possible rêve. Creuser l’obscur pour finir par en rire. Deux clowns dans leur perplexité, livrés aux doutes et au déséquilibre. Une errance de music-hall sous les étoiles. _D’après le texte d’Eugène Durif_ _Mise en scène par Valérie Vinci_ _Assistante à la mise en scène : Valentine Cornier-Vinci_ _Textes d’Eugène Durif_ _Avec les musiques de Jean-Christophe Cornier_ _Création lumière par Sylvain Perruche_ _Avec Florie Dufour et Jean-Christophe Cornier_

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€

Deux clowns dans leur perplexité, livrés aux doutes et au déséquilibre

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



