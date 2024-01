Ni + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, dimanche 3 mars 2024.

Rendez-vous au Molotov le 3 mars avec Ni + Guest.

Ni

[Noise Mathcore Fr]



Pour qui connaît déjà bien Ni, le titre de son troisième album ne pourra que prêter à sourire. Fol Naïs, littéralement « né fou » en vieux françois, ou l’appellation donnée aux fous et bouffons des grands souverains de l’Histoire. Ce symbole d’impertinence ne pourrait mieux correspondre à cette nouvelle livraison du plus inclassable des quatuors rhône-alpins. Réputé pour son côté “débile et sautillant” (sic), Ni s’essayait sur Pantophobie (2019) à une musique plus sombre et lourde, à l’image de la période traversée par le groupe. Les cloches de Fol Naïs sonnent l’heure d’un retour aux tempos plus rapide, non sans affirmer son renouvellement instrumental.



Math Rock ? Noise ? Metal ? Jazz ? Sur ces 10 nouveaux titres, Ni se plaît plus que jamais à brouiller les pistes et décontenancer son auditoire, restant fidèle à son envie d’aller plus loin dans l’expérimentation. Appel à la modernité, les guitaristes Anthony Béard et François Mignot exploitent de nouvelles pédales, portés par des envies de sons proches des synthétiseurs, approfondissant leur alchimie avec la section rythmique anarchique de Benoit Lecomte (basse) et Nicolas Bernollin (batterie).



C’est tout vu, Ni est toujours complexe, dissonant et hirsute. Mais sa redoutable inventivité et son inattendue facette dansante en font une sommité de la niche musicale française. Ni franchit avec Fol Naïs une étape supplémentaire dans sa quête du Graal, déployant autant de gaudriole que de courroux. Démonstration le 1er décembre 2023 ! EUR.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-03-03 20:30:00

fin : 2024-03-03



