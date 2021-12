Besançon Maison natale de Victor Hugo Besançon, Doubs « Ni courtisane, ni ménagère » Maison natale de Victor Hugo Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

« Ni courtisane, ni ménagère » Maison natale de Victor Hugo, 22 janvier 2022, Besançon. « Ni courtisane, ni ménagère »

le samedi 22 janvier 2022 à Maison natale de Victor Hugo

Pour conclure en beauté l’exposition “Ni courtisane, ni ménagère”. Victor Hugo et les droits des femmes, découvrez la déambulation chorégraphique et théâtrale inédite proposée par les élèves de la filière S2TMD Danse et du cycle 3 Art dramatique du Conservatoire du Grand Besançon Métropole. La déambulation sera présentée trois fois au cours de la soirée, à 17h, 18h et 19h. Durée : 40 min environ.

15 personnes max par représentation, horaire choisi à préciser lors de la réservation.

Une déambulation chorégraphique et théâtrale par les étudiants du Conservatoire du Grand Besançon Métropole. Maison natale de Victor Hugo 140 Grande Rue 25000 Besançon Besançon République Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:40:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:40:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:40:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Maison natale de Victor Hugo Adresse 140 Grande Rue 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Maison natale de Victor Hugo Besançon