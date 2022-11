Ni couronne ni plaque Théâtre de l’Atalante, 30 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 30 novembre 2022 au vendredi 02 décembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

. payant

Tarif unique 12€

La meilleure manière de découvrir l’envers c’est d’être au cœur du décor. Je décide d’aller à la rencontre des croquemorts.

Ni couronne ni plaque n’est pas qu’un spectacle sur la mort. Ni couronne ni plaque est un spectacle sur la vie, de celles et ceux qui côtoient la mort, chaque jour. Sur celles et ceux qui en ont fait leur activité, leur métier. Sur celles et ceux qui fascinent autant qu’ils et qu’elles effraient.

Il s’agit d’une société de pompes funèbres, en Lorraine. Cathy est la cheffe d’entreprise, Hervé, son mari est porteur et transporteur de cercueils, Serge et Maria sont les thanatopracteurs. Pour cette investigation, je me munis d’un carnet de notes, d’un enregistreur et de mon téléphone pour photographier. A plusieurs reprises, je rencontre, écoute et observe ces gens qui côtoient la mort, chaque jour.

Théâtre de l’Atalante 10, Place Charles Dullin 75018 Paris

Contact : https://www.theatre-latalante.com/ https://www.facebook.com/latalante.rp/ https://www.facebook.com/latalante.rp/ https://www.billetweb.fr/festival-nta

