« NI BREL, NI BARBARA » MUSIQUE/THEÂTRE Agde, 15 novembre 2022, Agde.

« NI BREL, NI BARBARA » MUSIQUE/THEÂTRE

25 Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hrault

2022-11-15 – 2022-11-15

Agde

Hrault

> Des Monsieur Monsieur

Sur scène, Laurent et Mario préparent leur prochain spectacle en hommage à Brel et Barbara.

Mais ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. alors que l’un ses sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques Brel.

Entre théâtre et chansons, entre le piano et la machine à café, la question se pose : faut-il imiter ou créer ?

Portés par les chansons de Brel et de Barbara, les deux amis affirment leur identité, mais ils se retrouvent malgré eux dans une confusion totale.

Ils aiment Brel et Barbara, mais ils ne sont ni Brel ni Barbara !

> Avec Laurent Brunetti et Mario Pacchioli

> Mise en scène et co -écriture, Rémi Deval

> Lumières, Pierre Wendels

> Avec des textes et des chansons de Jaques Brel et Barbara

> Costumes, Silas Delmar

> Production Label Equipe Mangement.

BILLETTERIE :

> Sur internet : www.saisonculturelle-agde.fr,

> Aux guichets :

Direction des Affaires Culturelles -Maison du Coeur de Ville d’Agde-Rue Louis Bages, du lundi au vendredi de 9h à 12h Théâtre Agathois-25 rue de la République Agde- du lundi au vendredi de 9h à 12h

#SAISONCULTURELLE

La chanson en héritage, avec des textes et chansons de Jaques Brel et Barbara des Monsieur Monsieur

#SAISONCULTURELLE

Agde

dernière mise à jour : 2022-10-22 par