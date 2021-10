N’I A PRO Sallèles-d’Aude, 16 janvier 2022, Sallèles-d'Aude.

N’I A PRO Sallèles-d’Aude

2022-01-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-01-16

Sallèles-d’Aude Aude Sallèles-d’Aude

N’i a pro ! « Ça suffit ! », crièrent en occitan les vignerons languedociens

condamnés à la misère et à l’exil, ceux qui ont mené 15 ans de luttes insurrectionnelles jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-Corbières en mars 1976. Ils formulèrent en leur temps une volonté farouche, déterminée et solidaire, de vivre et travailler au pays.

Les chanteurs Marie Coumes (La Mal Coiffée) et Laurent Cavalié ont recueilli leurs récits et les mêlent à la poésie occitane de l’époque, pour raconter en musique cette histoire de courage collectif. Les morts de Montredon éclipsèrent aux yeux de tous la grandeur et la valeur de cette lutte, qui petit à petit, faute de transmission, était en train de s’effacer des mémoires. Alors, dans les villages, aux cours des veillées les anciens militants retrouvent leur fierté et les langues se délient.

Sallèles-d’Aude

dernière mise à jour : 2021-10-26 par