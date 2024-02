N’I A PRO ! Capestang, jeudi 29 février 2024.

N’I A PRO ! Capestang Hérault

Marie Coumes Laurent Cavalié

Poésies et luttes vigneronnes des années 1960-1970

N’I A Pro ! Ca suffit ! Crièrent en occitan les vignerons languedociens condamnés à la misère et à l’exil. Ils formulèrent en leur temps une volonté farouche, déterminée et solidaire de vivre et travailler au pays.

Marie Coumes et Laurent Cavalié ont recueilli leurs récits et les mêlent à la poésie occitane de l’époque, pour raconter en musique cette histoire.

Entrée libre, prestation au chapeau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:30:00

fin : 2024-03-29

Capestang 34310 Hérault Occitanie capestang.histoire.patrimoines@gmail.com

