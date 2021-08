Nantes Le Palace Loire-Atlantique, Nantes NGX eSport tour Le Palace Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

NGX eSport tour Le Palace, 25 septembre 2021, Nantes. 2021-09-25 Sur place : Le PalaceÀ distance : twitch.tv

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Inscription : esport.nantesgamexperience.com Sur place : Le PalaceÀ distance : twitch.tv La saison 1 du circuit eSport made in Nantes lancée en septembre 2020 arrive à son terme ! Après 5 étapes sur 5 tournois consoles & PC, le dénouement de ce circuit aura lieu pendant Nantes Digital Week 2021.Grâce à un format hybride, vous pourrez suivre les exploits des participant·e·s aussi bien sur site que depuis internet. Un temps fort de l’eSport nantais qui viendra récompenser les meilleurs compétiteur·rice·s. Accueillir du public sur un espace famille ouvert à tous et toutes, gratuit, pour divertir petits et grands. Retrogaming, next gen, réalité virtuelle seront au rendez-vous. Dans le cadre de Nantes Digital Week Le Palace 4 rue Voltaire Centre-ville Nantes

