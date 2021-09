Toulouse Centre culturel Bellegarde Haute-Garonne, Toulouse Ngen-Mawida Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ngen-Mawida Centre culturel Bellegarde, 23 septembre 2021, Toulouse. Ngen-Mawida

du jeudi 23 septembre au samedi 6 novembre à Centre culturel Bellegarde

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! Cette **installation vidéo** donne à voir un système d’exoplanètes peuplées de forêts. Parmi les solutions entreprises pour permettre la continuité du vivant, des chercheurs issus du mouvement _Solarpunk_ ont lancé des bombes de graines, contenant les semences de végétaux sylvestres, dans l’espace. Seule une bombe sur un million a subsisté, absorbée par l’orbite d’une exoplanète géante du système Tycho-2253 à des milliards d’années-lumière de la Voie lactée. **En lien avec l’exposition [Cøsmøgraphie](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/34797/C%C3%B8sm%C3%B8graphie%20?_k=ox2p9d)** Culture Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T23:59:00;2021-10-18T00:00:00 2021-10-18T23:59:00;2021-10-19T00:00:00 2021-10-19T23:59:00;2021-10-20T00:00:00 2021-10-20T23:59:00;2021-10-21T00:00:00 2021-10-21T23:59:00;2021-10-22T00:00:00 2021-10-22T23:59:00;2021-10-23T00:00:00 2021-10-23T23:59:00;2021-10-24T00:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T23:59:00;2021-10-31T00:00:00 2021-10-31T22:59:00;2021-11-01T00:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bellegarde Adresse 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Bellegarde Toulouse