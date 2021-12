Paris Le musée du sourire Paris NFT News : Le musée du sourire choisi un NFT de l’artiste FLORENT BOISARD et réalise sa toute première acquisition de NFT ! Le musée du sourire Paris Catégorie d’évènement: Paris

NFT News : Le musée du sourire choisi un NFT de l’artiste FLORENT BOISARD et réalise sa toute première acquisition de NFT ! Le musée du sourire, 13 décembre 2021, Paris. NFT News : Le musée du sourire choisi un NFT de l’artiste FLORENT BOISARD et réalise sa toute première acquisition de NFT !

du lundi 13 décembre au dimanche 20 mars 2022 à Le musée du sourire

La célèbre critique d’art Alexia Guggémos viens d’acquérir son tout premier NFT pour son musée d’art numérique ( le musée du sourire premier musée d’art numérique mondial 1996!) Son choix s’est porté sur l’artiste FLORENT BOISARD pour sa collection NFT bottles ART is the ANTIDOTE . La collection NFT bottles :Art is the ANTIDOTE, s’étoffe de mois en mois et atteindra 2000 bouteilles d’ici décembre 2022 . Du 18 au 21 déc 2021 , 6 bouteilles seront disponibles pour le lancement ! [https://opensea.io/collection/florentboisard](https://opensea.io/collection/florentboisard) [https://www.museedusourire.com/19149-florent-boisard](https://www.museedusourire.com/19149-florent-boisard) Le musée du sourire possède désormais un NFT ! Le musée du sourire Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T07:00:00 2021-12-13T16:00:00;2021-12-14T07:00:00 2021-12-14T14:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T16:00:00;2021-12-15T07:00:00 2021-12-15T16:00:00;2021-12-16T07:00:00 2021-12-16T14:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T16:00:00;2021-12-17T07:00:00 2021-12-17T09:00:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T16:00:00;2021-12-18T07:00:00 2021-12-18T04:30:00;2021-12-19T06:30:00 2021-12-19T12:30:00;2021-12-19T12:30:00 2021-12-19T15:30:00;2022-01-10T07:00:00 2022-01-10T16:00:00;2022-01-11T07:00:00 2022-01-11T14:00:00;2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T16:00:00;2022-01-15T07:00:00 2022-01-15T04:30:00;2022-01-16T06:30:00 2022-01-16T12:30:00;2022-01-16T12:30:00 2022-01-16T15:30:00;2022-01-19T07:00:00 2022-01-19T16:00:00;2022-01-20T07:00:00 2022-01-20T14:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:00:00;2022-01-21T07:00:00 2022-01-21T09:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T16:00:00;2022-02-08T07:00:00 2022-02-08T14:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T16:00:00;2022-02-14T07:00:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-16T07:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T07:00:00 2022-02-17T14:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-18T07:00:00 2022-02-18T09:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T16:00:00;2022-02-19T07:00:00 2022-02-19T04:30:00;2022-02-20T06:30:00 2022-02-20T12:30:00;2022-02-20T12:30:00 2022-02-20T15:30:00;2022-03-08T07:00:00 2022-03-08T14:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T16:00:00;2022-03-14T07:00:00 2022-03-14T16:00:00;2022-03-16T07:00:00 2022-03-16T16:00:00;2022-03-17T07:00:00 2022-03-17T14:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T16:00:00;2022-03-18T07:00:00 2022-03-18T09:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T16:00:00;2022-03-19T07:00:00 2022-03-19T04:30:00;2022-03-20T06:30:00 2022-03-20T12:30:00;2022-03-20T12:30:00 2022-03-20T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le musée du sourire Adresse Paris Ville Paris lieuville Le musée du sourire Paris