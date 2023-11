NezQuiCoule par la Cie De Spiegel Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris NezQuiCoule par la Cie De Spiegel Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, 8 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 11h00 à 11h45

Le samedi 09 décembre 2023

de 09h30 à 10h15

Le vendredi 08 décembre 2023

de 15h30 à 16h15

Le vendredi 08 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Tout public. payant Plein tarif : 11 EUR

Tarif réduit : 8 EUR

Un opéra du nez en cinq actes pour les tout-petits renifleurs de 6 mois à 4 ans au centre Paris Anim' Grange aux Belles, dans le cadre du festival Les Enfants d'abord. Cet opéra en cinq actes pour les tout-petits, parle et explore les parties du visage. Deux chanteurs-musiciens et un vidéaste-guitariste s'amusent par le canon des airs d'opéra autour d'une personne qui a perdu son nez. Dans une expédition à travers les sens, ils recherchent ensemble une solution pour ce problème de chatouillement du Nez. Qu'est-ce qui ne va pas ? La Bouche, L'Oreille et Les Yeux tentent de percer le mystère. Un nez sur un téléphone portable peut-il vraiment sentir ? Pouvez-vous embrasser une bouche virtuelle ? Qu'entend une télévision ? Dans le cadre du Festival Les Enfants D'abord. Une production de De Spiegel en collaboration avec Perpodium Tax Shelter, De Studio, Elbphilharmonie Hamburg, Réseau Courte-Echelle, ACTA résidence Pépite, Communauté Flamande Librement inspiré du « Nez » de Gogol et d'une sélection musicale de Purcell, Offenbach, Gershwin, Handel, Delibes, Bizet, Shostakovitch Centre Paris Anim' Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

