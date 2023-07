FETE LOCALE DE NEZIGNAN L’EVEQUE Nézignan-l’Évêque, 21 juillet 2023, Nézignan-l'Évêque.

Nézignan-l’Évêque,Hérault

Le comité des fêtes vous attend nombreux pour fêter Nezignan ensemble !.

2023-07-21 18:30:00 fin : 2023-07-23 00:30:00. EUR.

Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie



LOCAL PARTY – FRIDAY 22/07/2022 – BAND TRAIT D’UNION PÉRIER

From 5pm – Espace PAPANOU

BAND TRAIT D’UNION PERIER

Fair

Catering on the spot at the table – Reservation required on line or at 06 83 11 88 59

Refreshment bar on the spot

¡La comisión de festejos espera verte allí para celebrar juntos Nezignan!

Das Festkomitee erwartet Sie zahlreich, um gemeinsam Nezignan zu feiern!

