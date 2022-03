Nez à neZ Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

Eurre

Nez à neZ Eurre, 8 avril 2022, Eurre. Gare à Coulisses Ecosite

2022-04-08 20:30:00

Eurre Drôme Eurre Vous vous retrouverez nez à nez avec vous-même.

Dans ce spectacle les odeurs tiennent le premier rôle. Elles s’invitent dans l’espace scénique et s’infiltrent à l’intérieur de vous… l’expérience se vit en partie les yeux masqués. Réservation en ligne kiosque@transe-express.com +33 4 75 40 67 72 Gare à Coulisses Ecosite Eurre

