Visite d’une maison d’architecte / Extension d’une petite maison Neyron Neyron Catégories d’Évènement: Ain

NEYRON Visite d’une maison d’architecte / Extension d’une petite maison Neyron Neyron, 14 octobre 2023, Neyron. Visite d’une maison d’architecte / Extension d’une petite maison Samedi 14 octobre, 15h30 Neyron Sur inscription, nombre de places limité Visite d’une maison d’architecte, avec les explications de l’architecte. La visite durera 1h30.

Le groupe de visiteurs sera limité à 15 personnes. Le lieu précis du rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

Cette maison individuelle est sur un terrain en pente.

Il s’agit d’une réhabilitation extension.

Maison référencée dans l’observatoire des maisons d’architectes dans l’Ain (49) Neyron 01700 Neyron Neyron 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd696TyxMH_3yUtc5t6bneKbGI2646BKNTYmLJ7arB8jxbTQg/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 BS architecture Détails Catégories d’Évènement: Ain, NEYRON Autres Lieu Neyron Adresse 01700 Neyron Ville Neyron Departement Ain Lieu Ville Neyron Neyron latitude longitude 45.814625;4.931775

Neyron Neyron Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neyron/