Forró de 4Tokes Nexus, 10 décembre 2022, Marseille. Forró de 4Tokes Samedi 10 décembre, 21h00 Nexus

10€

♫♫♫ Nexus 52 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 21H30 : Initiation à la danse

22H00 : Live : Forró de 4Tokes

00H00 : DJ Dimë

L’association EspaceBrasil rend hommage au grand LUIZ GONZAGA « O Rei do Baião », comme il est devenu connu au Brésil. Né à Exu dans le sertão du Pernambuco, Il était l’un des principaux représentants de la musique populaire brésilienne, en raison de ses œuvres qui valorisaient les rythmes du nord-est, emmenant le baião, le xote et le xaxado dans tout le pays.

Cette soirée est un retour aux sources et pour cela nous avons le plaisir d’inviter le groupe marseillais @forróde4tokes qui pour l’occasion nous à concocté un répertoire spécial pour un voyage sur les traces de l’authentique forró pé-de-serra.

Afin de vous mettre au swing brésilien, une initiation à la danse sera proposée par le charismatique @RenatoGestor et la belle @Aurélie et pour les amoureux du dancefloor notre dj @Dimë national sera la pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit..

Pour les gourmands, un repas typique brésilien est proposé sur réservation avec Sandra Axé : 06.64.32.82.31

