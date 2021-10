NEXUS Le Krakatoa, 17 novembre 2021, Mérignac.

Le Krakatoa, le mercredi 17 novembre à 20:00

Nexus est un concert hybride de 45 minutes qui mêle musique, arts plastiques, scénographie et expression corporelle. Ce film est composé des concerts de Spectrale, I Am Stramgram et Aalson accompagné d’une performance narrative exécutée par les comédiens Julie Lagnier, Claire Cochez et Mehdi Thomas. Un concert hors du temps qui réunit trois atmosphères liées par une expression corporelle poignante et une esthétique sidérale. Nexus, lien en latin, se veut l’illustration du cri d’une génération privée brutalement de lien social, d’art et de culture, en réaction à la fermeture des lieux culturels imposée par le gouvernement afin de stopper la pandémie du coronavirus. Relégués instantanément au rang de services non-essentiels dès l’arrivée de la pandémie en France à partir de mars 2020, le monde de la culture et son public ont terriblement souffert de la situation pendant plus d’un an. C’est en réaction à ces événements que le Studio Matière Noire a décidé de laisser un témoignage de cette époque en réalisant Nexus. Ce concert hybride illustre l’enfermement et l’isolement liés aux confinements et à la fermeture des lieux culturels mais il exprime également l’attente de la délivrance et l’espoir que ces joyeux moments reviennent. Un spectacle signé par le Studio Matière Noire. Les artistes: Spectrale : Spectrale prend vie en 2014 comme le projet solitaire de Jeff Grimal. Il est le résultat d’un travail de longue haleine sur l’exploration de musiques planantes, acoustiques et ésotériques. Inspiré par la méditation et l’écriture automatique, ainsi qu’un sens large et instinctif de la technique musicale, Spectrale est le fruit d’une liberté totale dans les compositions et les expérimentations rythmiques et harmoniques. Depuis, Jeff a été rejoint par Raphael Verguin (violoncelle), Léo Isnard (guitares & percussions) et Xabi Godart (guitares et synthétiseurs) ce qui a enrichi ce projet, l’album Arcanes en étant le puissant témoin. I Am Stramgram : Au fil d’une musique aux vastes inspirations, de la folk éthérée à l’electronica, jouant du texte comme d’un instrument supplémentaire, Vincent Jouffroy affine d’année en année la partition d’ I Am Stramgram. Mélodies puissantes, émotion viscérale exprimée en duo sur scène pour que chaque histoire devienne possible. « Le chemin du paradoxe est le chemin du vrai » (Oscar Wilde) illustre cette insaisissable idée dont I Am Stramgram tente ici de s’emparer. Se sentir étouffé, noyé sous les échanges et le trop d’informations. Puis revenir aux fondamentaux, et faire rimer ce manque d’oxygène à l’apaisante immersion dans l’eau et le silence. Aalson : Passionné de musiques de film et de musique électronique, Aalson a toujours rêvé de composer la sienne. Il développe au fil des années une techno personnelle, subtile et harmonieuse, qu’il ne performe qu’en Live.

Gratuit

Concert Hybride

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T23:30:00