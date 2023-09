DÉCOUVERTE DES SERVICES DE L’ERIP DANS LE CADRE DES JPO FRANCE SERVICES 2023 NEXON Nexon Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

DÉCOUVERTE DES SERVICES DE L'ERIP DANS LE CADRE DES JPO FRANCE SERVICES 2023
Jeudi 12 octobre, 14h00
NEXON

PORTES OUVERTES TOUT PUBLIC GRATUIT

Quelle orientation ? Envie de se reconvertir… mais dans quel secteur ?

Découvrir les métiers … en fonction de ses intérêts et compétences…

Pour mieux connaître son territoire: les activités, les métiers , les entreprises, les besoins en recrutement …

Des questions sur la formation : intérêt, condition d'accès, financement… ?

NEXON
Nexon 87800
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

