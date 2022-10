Parbleu ! pour La Nuit du Cirque Le Vaisseau, Nexon, 11 novembre 2022 19:00, Nexon.

Vendredi 11 novembre, 19h00 Sur place Tarif 12€ / Tarif spécial 8€ 0555009836, https://lesirque.com/evenements/parbleu

Voilà bientôt vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec un amour de la blague bien faite. Vingt ans qu’on ne se lasse pas de leur slow cirque, bluffant de minimalisme spectaculaire.

Entre jonglage et acrobatie contorsionniste, l’absurde s’étire et avance sur le fil tendu entre rire et émotion. Le cercle n’étant plus leur rayon, ils évoluent désormais dans un rectangle qui évoque tour à tour u terrain de pétanque, un court de tennis ou un billard géant et dont le règlement intérieur est celui du bac à sable : toutes les fantaisies sont permises, à condition qu’elles s’incarnent avec application. Se prendre au jeu sans se prendre au sérieux, voilà la plus périlleuse de leurs acrobaties.

Le Vaisseau, Nexon 6 place de l’église, 87800 Nexon 87800 Nexon Haute-Vienne

vendredi 11 novembre – 19h00 à 20h40