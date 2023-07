Ostensions Limousines Nexon, 17 septembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Les Ostensions de Nexon célèbrent Saint-Ferréol, évêque de Limoges au VIe siècle.

Quinzième successeur de Saint-Martial, amis de Arédius (Yrieix), c’est un authentique fils du pays.

Il s’agit à la fois d’un événement cultuel et culturel.

Son reliquaire est visible tout au long de l’année au sein de l’église de la ville.

Programme :

– 14h : Cérémonies des Ostensions / Espace Jean-Jacques Rousseau.

– 14h15 : Mot d’accueil.

– 14h30 : Départ de la grand procession dans les rues de la ville.

Arrêts : Parvis de l’église, gradins de la place de la République, résidence du parc (maison de retraite). Arrivée au parc du Château.

16h : Messe en plein air.

17h30 : Vin d’honneur..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Ostensions de Nexon celebrate Saint-Ferréol, bishop of Limoges in the 6th century.

The fifteenth successor to Saint-Martial, and a friend of Arédius (Yrieix), he was a true son of the land.

This is both a religious and cultural event.

His reliquary can be seen all year round in the town’s church.

Program :

– 2pm: Ostension ceremonies / Espace Jean-Jacques Rousseau.

– 2:15pm: Welcome address.

– 2:30pm: Departure of the grand procession through the streets of the town.

Stops: Parvis de l’église, place de la République bleachers, résidence du parc (retirement home). Arrival at Parc du Château.

4pm: Open-air mass.

5.30pm: Vin d’honneur.

Las Ostensiones de Nexon celebran a Saint-Ferréol, obispo de Limoges en el siglo VI.

Fue el decimoquinto sucesor de Saint-Martial y amigo de Arédius (Yrieix), lo que le convierte en un verdadero hijo de la región.

Se trata de un acontecimiento a la vez religioso y cultural.

Su relicario puede verse durante todo el año en la iglesia de la ciudad.

Programa :

– 14:00 h: Ceremonias de ostensión / Espacio Jean-Jacques Rousseau.

– 14.15 h: Bienvenida.

– 14.30 h: Salida de la gran procesión por las calles de la ciudad.

Paradas: Parvis de l’église, place de la République, résidence du parc (residencia de ancianos). Llegada al Parc du Château.

16:00: Misa al aire libre.

17.30 h: Vin d’honneur.

Die Ostensions de Nexon feiern Saint-Ferréol, der im 6. Jahrhundert Bischof von Limoges war.

Als fünfzehnter Nachfolger von Saint-Martial, Freunde von Arédius (Yrieix), ist er ein authentischer Sohn des Landes.

Es handelt sich sowohl um ein kultisches als auch um ein kulturelles Ereignis.

Sein Reliquienschrein ist das ganze Jahr über in der Stadtkirche zu sehen.

Programm:

– 14.00 Uhr: Zeremonien der Ostensions / Espace Jean-Jacques Rousseau.

– 14.15 Uhr: Begrüßungswort.

– 14:30 Uhr: Start der großen Prozession durch die Straßen der Stadt.

Haltestellen: Kirchplatz, Sitzstufen am Place de la République, Residenz des Parks (Altersheim). Ankunft im Schlosspark (Parc du Château).

16.00 Uhr: Gottesdienst unter freiem Himmel.

17:30 Uhr: Ehrenwein.

