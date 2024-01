La Cantine – Tablée ouverte – Venir manger Nexon, samedi 20 janvier 2024.

La Cantine – Tablée ouverte – Venir manger Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20

Venez savourer les repas préparés plus tôt dans la journée durant l’atelier de cuisine participative à « La Tablée ouverte » de La Cantine en mode resto ! Une ambiance conviviale et participative où l’on se retrouve comme à la maison. Un repas formule unique, local, de saison, à prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise. Cette fois, c’est autour de la très fameuse tartiflette limousine 100% locale qu’on se retrouve. Sur inscription au plus tard la veille à 14h.

8, rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org



