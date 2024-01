La Cantine – Atelier de cuisine participative – Venir cuisiner Nexon, samedi 20 janvier 2024.

La Cantine – Atelier de cuisine participative – Venir cuisiner Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:30:00

fin : 2024-01-20

Envie de cuisiner ? De rencontrer de nouvelles personnes et de papoter? On s’échange des trucs dans une ambiance conviviale et on cuisine à partir d’achats effectués chez nos producteurs et d’invendus/surplus récupérés chez les magasins partenaires. Et ensuite on partage le repas en tablée. Les bénévoles du Pôle Cuisine vous accueillent. Une tartiflette limousine se profilerait à l’horizon… Sur inscription, gratuit.

Envie de cuisiner ? De rencontrer de nouvelles personnes et de papoter? On s’échange des trucs dans une ambiance conviviale et on cuisine à partir d’achats effectués chez nos producteurs et d’invendus/surplus récupérés chez les magasins partenaires. Et ensuite on partage le repas en tablée. Les bénévoles du Pôle Cuisine vous accueillent. Une tartiflette limousine se profilerait à l’horizon… Sur inscription, gratuit.

.

8, rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org



L’événement La Cantine – Atelier de cuisine participative – Venir cuisiner Nexon a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus