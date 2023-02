NEWTT + VISAVIS + LIZZARD DES LENDEMAINS QUI CHANTENT, 17 février 2023, TULLE.

NEWTT + VISAVIS + LIZZARD DES LENDEMAINS QUI CHANTENT. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

NEwTT est un groupe de rockcore français, formé en 2016 à Toulouse. Les membres actuels sont Maëliss WILGA (chant), Lionel ‘cham’ LAVERGNE (guitare), Murray LORD (basse), et Matthieu DANESIN (batterie); Le style musical de NEwTT est un creuset dans lequel se mélangent des influences hardcore, metal et rock lourd, survolé par une voix féminine puissante et polyvalente qui livre des textes engagés. VISAVIS joue très fort un Metal/Rock rentre-dansle-lard. VISAVIS c’est aussi 4 fortes personnalités artistiques qui savent se mettre au service d’un seul et unique objectif : Pulvériser la prochaine salle de concert. N’appartenant à aucune chapelle et libre comme l’air, VISAVIS n’est pas peu fier de continuer à créer aujourd’hui comme d’utiliser des titres phare de leur vaste répertoire, chantés en anglais. Formé en 2006, Lizzard naît quand Katy Elwell (batterie), William Knox (basse) et Mathieu Ricou (guitare et chant) se rencontrent et découvrent qu’ils partagent une vision commune de la musique. Un melting-pot de riffs revigorants, un groove lourd et des lignes de chant accrocheuses, qui fait des références au passé sans le romancer. Sur beaucoup d’aspects, leu dernière album Eroded est un voyage dans les années 90 mais avec un son de 2020.

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT TULLE AVE LIEUTENANT COLONEL FARO Correze

