Newtrack X Km25 : Floorplan, S3A, Leleon, Jaspe Kilomètre25 Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 00h00 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

12 / 16 / 20 ( + fdl )

Le Kilomètre25 reçoit Newtrack pour une soirée placée sous l’énergie de la House avec comme invités d’honneur le duo Floorplan!

Pour ce dixième événement de la série d’anniversaire de Newtrack, la House music est à l’honneur! Nous invitons pour l’occasion l’iconique duo Floorplan composé du légendaire Robert Hood et de sa fille Lyric. Une des plus jolies façon que nous avons trouvé pour vous présenter ce duo est une citation de Lyric Hood : » Entendre mon âme parler, c’est la seule façon pour moi de décrire ce que je ressens à propos de Floorplan, la musique est dans mon âme, mon sang, je mange et je dors, la musique, les rythmes, c’est dans mon ADN. » Ils seront en bonne compagnie puisque cette dixième émeute sera menée par : FLOORPLAN aka ROBERT HOOD & LYRIC HOOD I S3A I LELEON I JASPE

Kilomètre25 8 Bd Macdonald 75019 Paris

Contact : https://www.kilometre25.fr/ https://www.facebook.com/Kilometre25/ https://www.facebook.com/Kilometre25/ https://shotgun.live/events/newtrack-x-km-25-floorplan-s-3-a-leleon-jaspe

NEW TRACK