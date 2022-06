Newtrack présente : Airod + Jan Vercauteren + Sentimental Rave + Laze Marseille 3e Arrondissement, 18 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Newtrack présente : Airod + Jan Vercauteren + Sentimental Rave + Laze Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-06-18 23:00:00 23:00:00 – 2022-06-18 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003

15 25 When I raise my hand, riot !

Marseillais.es, nous sommes très heureux de vous présenter notre résidence : Riot !

Un concentré de Techno et de lâcher prise dans un cadre safe et ouvert.

Cette émeute sera menée par : Airod + Jan Vercauteren + Sentimental Rave + Laze.

Le ton est donné, le reste ne dépend que de vous…



We share what we love

L’équipe Newtrack



Line-Up

Airod (Monnom Black – Molekül – FR)

Jan Vercauteren (Rave Alert – BE)

Sentimental Rave (Nadzat – FR)

Laze (Caisson gauche / Maison Close – FR)

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire le 18 juin : Newtrack présente Airod + Jan Vercauteren + Sentimental Rave + Laze.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

When I raise my hand, riot !

Marseillais.es, nous sommes très heureux de vous présenter notre résidence : Riot !

Un concentré de Techno et de lâcher prise dans un cadre safe et ouvert.

Cette émeute sera menée par : Airod + Jan Vercauteren + Sentimental Rave + Laze.

Le ton est donné, le reste ne dépend que de vous…



We share what we love

L’équipe Newtrack



Line-Up

Airod (Monnom Black – Molekül – FR)

Jan Vercauteren (Rave Alert – BE)

Sentimental Rave (Nadzat – FR)

Laze (Caisson gauche / Maison Close – FR)

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-25 par