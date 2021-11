Paris Petit Bain île de France, Paris NewTone : Constellation #01 Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

NewTone : Constellation #01 Petit Bain, 12 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 18h à 1h

gratuit

L’équipe de NewTone t’invite à la première édition de leur événement “Constellation” dans La Cantine de Petit Bain Au programme : 2 lives : Angie & 2T 3 DJ sets : Welna & Moustafha & qu@lité>123 Trop hâte de vous rencontrer. Faites le déplacement vous ne serez pas déçus, parole de NewTone. Entrée gratuite, de 18:00 à 1:00 du mat’ pour bien démarrer le weekend ! Aucun prérequis, juste votre pass sanitaire dans la poche. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact : Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://fb.me/e/2LL5kpec5 Concerts -> Électronique Musique

Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris