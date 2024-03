Newroz édition 2024 Marseille 2e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

La Mairie du 2/3 fête le nouvel an Kurde en votre compagnie.

Au programme



• Exposition « Qui parle de l’ombre dit vrai » Laure Degras

Du 21 au 28 mars

Mairie du 2/3 2 place de la Major (2e)

Au programme, vernissage de l’exposition jeudi 21 mars à 18h30 « Qui parle de l’ombre dit vraie de l’artiste kurde Laure Degra, musique et folklore kurde avec le groupe TEVCAN et buffet traditionnel !

Entrée libre.

Exposition ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30



• Projection du film « 9 jours à Raqqa » de Xavier de Lauzanne

Vendredi 22 mars à 19h30

Cinéma le Gyptis 136 rue Loubon (3e)

Au programme, projection du film documentaire « 9 jours à Raqqa » de Xavier de Lauzanne, suivi d’un pot de l’amitié et de la solidarité !

Tarifs 7/6 euros



• Spectacle « L’homme tempéré » Élie Guillou

Samedi 23 mars à 20h

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin (3e)

Au programme lecture, récit, chant Chroniques du Kurdistan, accompagnant la sortie du roman « l’Homme tempéré » un spectacle d’Elie Guillou.

Clôture avec un buffet convivial !

Tarif 10 euros



• Concert Eleonore Fourniau Quintet

Dimanche 24 mars à 19h

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin (3e)

Au programme, un concert d’Eléonore Fourniau Quintet et ses musiciens !

Présentation de son nouvel album « Neynik » musiques et chants kurdes.

Tarif 15 euros 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-28

Mairie du 2/3, Cinéma Gyptis et Friche Belle de Mai

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Newroz édition 2024 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille