de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Nothing, My Bloody Valentine & Ride NOUVELLE LUNE (22h30) (Shoegaze – Anvers, BEL) Newmoon est un groupe de shoegaze originaire d’Anvers, en Belgique, connu pour ses mélodies oniriques, ses paysages sonores atmosphériques et ses paroles émouvantes. Avec deux albums acclamés et un EP 7 pouces déjà à leur actif, le groupe continue de créer un monde où se rencontrent le shoegaze, le post punk et le rock alternatif. « Temporary Light » marque la prochaine étape de leur évolution musicale, mettant en valeur leur croissance en tant que groupe et leur dévouement à créer une musique transformatrice. https://newmoonband.bandcamp.com/ La suite de la programmation arrive très vite ! ——————————— Samedi 30 Mars 2024 Entrée gratuite • Ouverture des portes à 19h00 • Happy Hour de 19h à 20h • Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse : communication@supersonic-paris.fr ——————————— SUPERSONIQUE 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de Lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

