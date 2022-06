NewImages Festival 2022 Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

NewImages Festival 2022 Forum des images, 8 juin 2022, Paris. Du mercredi 08 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

. gratuit Gratuit sur réservation

Le festival de la création numérique et des mondes virtuels est de retour au Forum des images pour sa 5e édition ! Pendant cinq jours, le NewImages Festival vous propose le meilleur de la création immersive, qu’elle soit virtuelle, augmentée ou sonore. Retrouvez une sélection d’expériences sur mesure pour toutes et tous avec, pour la 5e édition du festival, un focus sur l’Amérique latine !



> Expériences immersives Laver la Terre des dégradations humaines, venger une injustice, faire une balade rituel à bord d'un canoë… Plongez dans de nouvelles formes de réalités grâce à de nombreuses expériences immersives inédites ! De l'Inde à Séoul en passant par la Grèce ou encore l'espace, embarquez pour un voyage dans des univers aussi divers qu'étonnants. > L'Amérique Latine à l'honneur Découvrez les cultures et créativités latino-américaines à travers une série de projets immersifs inédits mêlant spiritualité, imaginaire et aventure. À ne pas rater : la création en direct d'une fresque murale inspirée de la faune et la flore amazoniennes par l'artiste argentin Hernan Ricaldoni.

