New-York Vostok + Gare de l'Est Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges, mercredi 13 mars 2024.

De 20h à 22h30.

Un voyage musical entre le style « New Orleans & Swing » et le répertoire d’Europe de l’est.

NEW VOSTOK

Un voyage de la Nouvelle Orléans aux contrées plus orientales … Le quartet « New Vostok » vous propose un voyage musical « Est-Ouest » avec des escales entre le style « New Orleans & Swing » et le répertoire d’Europe de l’est. Côté « Ouest »: Il reprend les grands standards « New Orleans » des années 1910 ( That’s a plenty, Tiger rag, After you’ve gone, Saint Louis Blues…).

GARE DE L’EST (Trio)

Il n’y a pas qu’à Amsterdam qu’on sait jouer la musique Klezmer. Le Limousin a lui aussi ses représentants du style Gilles Puyfagès (Accordéon), Simon Andrieux (Tuba) et Japp Mulder (clarinette, chant, saxophone) ont formé GARE DE L’EST pour faire danser sur le répertoire des musiques d’Europe de l’Est.

Réservation obligatoire par téléphone (en lien). 10 10 EUR.

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 22:30:00

Centre Culturel Jean-Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

