New York Ska-Jazz Ensemble Marseille 6e Arrondissement, 21 juillet 2022, Marseille 6e Arrondissement.

New York Ska-Jazz Ensemble Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-07-21 – 2022-07-21 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

10 10 Le New York Ska-Jazz Ensemble (NYSJE) est un groupe de renommée internationale. Depuis sa création en 1994, le groupe a sorti quinze albums et s’est produit régulièrement en Europe, au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.



Les enregistrements et les spectacles de NYSJE ont été salués par la critique pour leur énergie débordante, leurs créations originales, leurs interprétations ska dynamiques de standards de jazz, ainsi que leur mélange puissant de dancehall, reggae, rocksteady et jazz. Ils se sont produits notamment au Le North Sea Jazz Festival, le Festival de Jazz de Montréal, le Festival de Musique de Québec, Musiques en Ete (Genève), le Bob Marley Reggae Festival avec Israel Vibration et Sister Carol, et les festivals Discover et Bell Atlantic Jazz aux Etats-Unis. En outre, NYSJE a la particularité d’être le premier groupe de ska américain à jouer en Pologne après la chute du mur.



Le groupe a été présenté dans les magazines Downbeat, Reggae Nucleus, The Beat, Ragga et Jazziz. La musique de NYSJE peut être entendue régulièrement à la télévision – sur le réseau Nickelodeon, sur MTVs Road Rules, ainsi que dans deux publicités Campbells Soup diffusées au niveau national. En Italie, leur vidéo, Properly, est diffusée sur MTV.

Le New York Ska-Jazz Ensemble débarquent sur la scène du Molotov le 21 juillet.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

