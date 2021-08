Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille New York Ska-Jazz Ensemble Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

New York Ska-Jazz Ensemble Le Molotov, 30 décembre 2021, Marseille. New York Ska-Jazz Ensemble

Le Molotov, le jeudi 30 décembre à 20:00

New York Ska-Jazz Ensemble est un groupe international de ska, basé à New York City, USA, actif depuis 1994. [https://www.newyorkskajazzensemble.com](https://www.newyorkskajazzensemble.com) [https://youtu.be/ffBYRK4FhmY](https://youtu.be/ffBYRK4FhmY)

10 / 11,80€

♫SKA♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-30T20:00:00 2021-12-30T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille