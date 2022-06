New-York Guingamp, 17 juin 2022, Guingamp.

New-York Centre d’Art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp

2022-06-17 14:00:00 – 2022-10-16 18:30:00 Centre d’Art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp 22200

Fuyant l’arrivée au pouvoir de Hitler, la famille d’Evelyn Hofer va d’abord émigrer en Suisse, où Evelyn suivra à Bâle et à Zurich les cours de photographie du charismatique Hans Finsler. Suivant le même chemin et les mêmes professeurs que Robert Frank, Evelyn Hofer s’installe à New York à l’âge de 24 ans. C’est l’endroit où il faut être, où les carrières artistiques se jouent. Alexey Brodovitch, directeur artistique du magazine Harper’s Bazaar, lui passe ses premières commandes pour des magazines prestigieux comme Vogue ou le New York Times. Exposition réalisée en partenariat avec la Galerie m, Bochum, Allemagne, et le Centre photographique Rouen Normandie. À partir du 13 juillet et jusqu’au 04 septembre, le Centre d’art GwinZegal sera ouvert les mêmes jours mais de 11h30 à 18h30 non stop.

https://gwinzegal.com/

Centre d’Art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp

