New York City Rocks! / Supersonic SUPERSONIC, 15 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 23h à 6h

payant

WELCOME TO SUPERSONIC – Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

New York City Rocks! est de retour !

Plongée dans les ruelles de la grosse pomme où le #rock, le #punk et le #hiphop ont vu naitre d’innombrables artistes influençant le reste du monde. Des hargneux Ramones, au rock avant-gardiste du Velvet Underground, en passant par l’electro de LCD Soundsystem et le hip hop des Beastie Boys, New York continuera de vous faire danser du Bronx à Brooklyn aux sons des Strokes ou de MGMT le Dimanche 12 Avril 2020 (veille de jour férié), de 23h à 6h!

– Live tribute à 1h par Les Reines du Baaal

– DJ Set avec Djobi

The Strokes, MGMT, The Rapture, LCD Soundsystem, Interpol, The Drums, Vampire Weekend, Yeah Yeah Yeahs, Talking Heads, Lou Reed, The Ramones, Blondie, Patty Smith, New York Dolls, Velvet Underground, Simon & Gafurkel, Grandmaster Flash, Public Enemy, Beastie Boys, Run DMC, Alicia Keys, Jay Z…

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1JHZR0GPS

