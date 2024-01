New-York au XXe siècle, un panorama musical (partie 2) Le Vauban La Grande Passerelle Saint-Malo, vendredi 16 février 2024.

Ille-et-Vilaine

Conférence proposée par l’Université du Temps Libre du Pays de Saint-Malo par Guillaume Komiscki

Au cours du XXe siècle, les États-Unis ont fait entendre leur voix dans l’histoire des arts, jusqu’à devenir un nouveau moteur pour les avant-gardes et dépasser souvent l’influence de la vieille Europe. New York devient alors un vivier pour les créateurs. Après avoir attiré les musiciens européens à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (Dvořák, Mahler, Toscanini, Caruso…), des compositeurs américains s’y expriment à leur tour, créant des nouveaux styles. À New York, le jazz, symbole du melting pot américain, explose et se diversifie tandis qu’après la Seconde Guerre mondiale, la ville devient le berceau des avant-gardistes. Le rock y trouve de nouvelles inspirations et le rap y voit le jour dans les années 1970, avant qu’une scène club florissante ne révèle au monde de nouveaux styles électroniques dans les années 80.

Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL .

