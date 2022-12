New Year’s Eve – Saint Sylvestre 2022 Brest Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

New Year’s Eve – Saint Sylvestre 2022 Brest, 31 décembre 2022, Brest Brest. New Year’s Eve – Saint Sylvestre 2022 5 Rue de la Réunion La Raskette Brest Finistère La Raskette 5 Rue de la Réunion

2022-12-31 20:00:00 – 2022-12-31 04:00:00

La Raskette 5 Rue de la Réunion

Brest

Finistère Brest La Raskette vous présente sa soirée de la Saint Sylvestre 2022…

Concert – Dj Set – Dansefloor & Soupe à l’oignon ! Venez clôturer l’année en beauté… LE PROGRAMME Premier service : 20h-21h30 (il faudra libérer la table pour 21h30 au plus tard) Deuxième service : 21h30-23h (il ne sera pas possible d’arriver avant 21h30) Ouverture du bar aux clients qui n’ont pas mangé sur place à partir de minuit. Concert (20h-23h) @LineOut c’est un duo de reprise Folk Pop et Rock, mais également des compositions personnelles de Vincent. Jacques Moreau aux percussions et Vincent Tielemans à la guitare et au chant. Energie et spontanéité seront les maîtres-mots de cette dernière de l’année 2022 ! DJ Set & Dansefloor (23h-4h) On se dit « bonne nuit & meilleurs voeux » avec la traditionnelle soupe à l’oignon de fin de soirée (4h) LE MENU : 59€/pers. Entrées au choix

• Pancake, tartare aux deux saumons, chèvre & avocat

• Crème Brulée, foie gras & spéculoos, pain d’épice pour saucer Le premier Granité fruits rouges au Champagne Plats au choix

• Cerf en tournedos mariné, mille feuille de pommes de terre truffé, crème épices & café, poêlée festive

• Saint Jacques en brochette, tatin de butternut miel & romarin, espuma chorizo, fagot d’asperges & lard fumé, tuile Grana Padano Le deuxième Tequila sorbet passion & coulis de basilic Desserts au choix

• Bûche glacée de la Maison Jampi, coco mangue passion & coulis intense

• Millefeuille, chocolat, fève tonka, poivre Timut contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/event-details/new-years-eve-saint-sylvestre-2022 La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère La Raskette 5 Rue de la Réunion Ville Brest Brest lieuville La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest Departement Finistère

Brest Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest-brest/

New Year’s Eve – Saint Sylvestre 2022 Brest 2022-12-31 was last modified: by New Year’s Eve – Saint Sylvestre 2022 Brest Brest 31 décembre 2022 5 Rue de la Réunion La Raskette Brest Finistère Brest Finistère Brest finistère

Brest Brest Finistère