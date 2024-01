NEW VOSTOK + GARE DE L’EST Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, mercredi 13 mars 2024.

NEW VOSTOK + GARE DE L’EST Un voyage musical entre le style « New Orleans & Swing » et le répertoire d’Europe de l’est. Mercredi 13 mars, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant 10€ sur place (Réservation au 05 55 45 94 00)

Début : 2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T22:30:00+01:00

NEW VOSTOK

Un voyage de la Nouvelle Orléans aux contrées plus orientales …

Le quartet « New Vostok » vous propose un voyage musical « Est-Ouest » avec des escales entre le style « New Orleans & Swing » et le répertoire d’Europe de l’est.

Côté « Ouest »: Il reprend les grands standards « New Orleans » des années 1910 ( That’s a plenty, Tiger rag, After you’ve gone, Saint Louis Blues…) ainsi que le répertoire de Sydney Bechet (Les oignons, Le marchand de poissons, Si tu vois ma mère…)

Côté « Est »: le rayonnement géographique est plus étendu avec de la musique klezmer, russe, bulgare, des morceaux du répertoire des Balkans et des bandes originales de film (Emir Kusturica, Vladimir Cosma). Tantôt festif, tantôt plus mélancolique, ce quartet aux multiples couleurs sonores vous fera voyager du Vieux continent aux Amériques et saura sans doute vous charmer et même peut-être vous faire danser !

Les musiciens Eric Queyraud Trombone, Trompette, chant / Frédéric Valy Accordéon / Vincent Maury Saxophones / Arnaud Lassus Tuba / Jérôme Souille Percussions

GARE DE L’EST (Trio)

Il n’y a pas qu’à Amsterdam qu’on sait jouer la musique Klezmer. Le Limousin a lui aussi ses représentants du style Gilles Puyfagès (Accordéon), Simon Andrieux (Tuba) et Japp Mulder (clarinette, chant, saxophone) ont formé GARE DE L’EST pour faire danser sur le répertoire des musiques d’Europe de l’Est.

Musique des Balkans, tsigane et klerzmer, mesures asymétriques ou à s’y méprendre, ne restez pas à quai et grimpez à bord de la « lokomotiv » rythmique et mélodique de ces trois compères hors pair.

Renseignements au 06 83 85 07 28

(Proposé par AMAMIA)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#jazz #musiqueklezmer

DR