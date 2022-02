New Orleans Swing Party Marseille 6e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

New Orleans Swing Party Zoumaï 7 Cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement

2022-03-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-05 Zoumaï 7 Cours Gouffé

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 10 New Orelans Swing – Stompin’ Bayou



Cette fois-ci, on invite le Stompin’ Bayou et on célèbre ce carnaval on ne peut plus festif qu’est Mardi Gras from New Orleans !!

Et qui de mieux qu’un musicien de là-bas pour monter un répertoire incandescent ?

C’est bien Cleveland Donald aux manettes, avec ses fiers acolytes ! Ils te concoctent une soirée Charleston qui va rallumer le feu que tu as en toi.



Et si tu n’as jamais essayé, on t’initie au Charleston solo à l’ouverture de la soirée comme ça, tu pourras groover toi aussi !



Programme

19h30-20h15 – initiation Charleston solo

20h30-22h – Stompin’ Bayou

22h-23h30 – DJ Hugo



The Stompin’ Bayou : Cleveland Donald (trompette) / Antoine Luchini (saxophone) / Matthew Bumgardner (trombone) / Philippe Barré(guitare) / Patrick Ferné (contrebasse) / Jérémy Marron (batterie)

Cette fois-ci, on invite le Stompin’ Bayou et on célèbre ce carnaval on ne peut plus festif qu’est Mardi Gras from New Orleans !!

New Orelans Swing – Stompin’ Bayou



Cette fois-ci, on invite le Stompin’ Bayou et on célèbre ce carnaval on ne peut plus festif qu’est Mardi Gras from New Orleans !!

Et qui de mieux qu’un musicien de là-bas pour monter un répertoire incandescent ?

C’est bien Cleveland Donald aux manettes, avec ses fiers acolytes ! Ils te concoctent une soirée Charleston qui va rallumer le feu que tu as en toi.



Et si tu n’as jamais essayé, on t’initie au Charleston solo à l’ouverture de la soirée comme ça, tu pourras groover toi aussi !



Programme

19h30-20h15 – initiation Charleston solo

20h30-22h – Stompin’ Bayou

22h-23h30 – DJ Hugo



The Stompin’ Bayou : Cleveland Donald (trompette) / Antoine Luchini (saxophone) / Matthew Bumgardner (trombone) / Philippe Barré(guitare) / Patrick Ferné (contrebasse) / Jérémy Marron (batterie)

Zoumaï 7 Cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-25 par