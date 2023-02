New Orleans and Louisiana Association France Etats-Unis Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 0 5 Cette exposition a été créée à l’occasion de la célébration du 300e anniversaire de La Nouvelle Orléans. La présentation bilingue a été conçue et réalisée par

l’ambassade des États-Unis.



Les 24 panneaux abordent les sujets de la vente de la Louisiane, de la ville de la Nouvelle Orléans, des Créoles, des Chitimachas, des Acadiens, d’Evangéline, …



Programme autour de l’exposition



• Lundi 6 mars : ouverture de l’exposition de 12h15 à 16h30

A table ! Apportez votre sandwich et déjeunez en regardant la célèbre Série Tremé



• Mardi 7 mars : exposition ouverte de 16h à 20h

Conférence à 18h30 : A la Découverte de la Louisiane (histoire, géographie,

biodiversité, les Cajuns, les ‘Cadiens’, les plantations, le Carnaval, etc.)

Conférencier : le Président de France Louisiane Canada, Alain Péronny.



• Mercredi 8 mars : exposition de 12h à 16h

Conférence à13h Les Sources du Jazz – titre du livre dont l’auteur, Alain

Péronny, nous décrira le contenu très historique et musical !

Et vous pourrez manger en même temps « Dirty Rice and Beans » (5 €)



• Jeudi 9 mars : dernier jour exposition de 15h à 20h

Concert ‘live‘- conférence musicale

Concert 'live'- conférence musicale

Venez écouter Gérard Vandestoke et sa guitare, 5 €+ cocktail New Orleans France Etats-Unis Marseille propose une exposition et des animations pour le 300e anniversaire de La Nouvelle Orléans.

