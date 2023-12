New Morning Swing Society New Morning Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 décembre 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 16.80 EUR

#1: Gramercy Sessions

Le New Morning présente New Morning Swing Society, la soirée qui explore le jazz des années 30 et 40. Pour cette première édition, Corentin Giniaux réunit un house-band d’exception pour un hommage à la musique singulière d’Artie Shaw and the Gramercy 5. Une musique pour tous, jazz addicts, lindy-hoppers et autres clubbers sans étiquette ! Pour les fêtes, venez faire le plein de swing dans le plus mythique des jazz clubs parisiens.

Musicien éclectique, Corentin Giniaux joue des clarinettes ainsi que du saxophone alto ou encore des claviers au sein de formations de jazz (Hot Sugar Band, Aleph), jazz manouche (Django 100, Sébastien Giniaux Quartet), afrobeat (Novogama), electro-swing (Ginkoa) musique classique et contemporaine. Il s’est notamment produit aux Montreux Jazz Festival, Jazz à Vienne, Montréal Jazz Festival, Jazz Fest Berlin. Il compose également des musiques de spectacles (Fragments, Cie Arthur Harel, 2011 ; Paprika, Cie Nathalie Billard, 2009 ; …) et courts métrages.

== Line up ==

Corentin Giniaux (Clarinette), Malo Mazurié (Trompette), Edouard Pennes (Contrebasse), Bastien Brison (Piano), Clément Trimouille (Guitare)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/368746018891414/ https://www.facebook.com/events/368746018891414/ https://www.newmorning.com/20231228-5883-new-morning-swing-society.html

New Morning Swing Society