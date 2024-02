New Morning Swing Society New Morning Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 19h30 à 22h30

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 16.80 EUR

#2: Mardi Gras in New Orleans

La New Morning Swing Society est de retour pour une deuxième édition encore plus explosive ! Quelques jours après mardi gras, la soirée qui explore le jazz des années 30 et 40 vous fait décoller pour la Nouvelle Orléans pour une soirée unique. Danseur•euses, jazz-addicts, mélomanes de tous styles, venez participer à une fête exceptionnelle au son d’un house-band réunissant le meilleur du jazz parisien autour de Corentin Giniaux.

Clarinettiste, saxophoniste, musicien éclectique mais spécialiste reconnu du swing des années 30 et 40, Corentin Giniaux a parcouru le monde 8 ans durant à la tête du Hot Sugar Band avec plus de 300 concerts sur quatre continents, de la Corée au Lincoln Center de New York.

Line Up

Corentin Giniaux

Clarinette

Raphael Dever

Contrebasse

Julien Ecrepont

Trompette

David Grébil

Batterie

Noé Huchard

Piano

Luca Spiler

Trombone

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20240223-5916-new-morning-swing-society.html https://www.facebook.com/events/1078044143515443/ https://www.facebook.com/events/1078044143515443/ https://www.newmorning.com/20240223-5916-new-morning-swing-society.html

New Morning Swing Society