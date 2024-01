JEANFRANCOIS PRINS ALL STARS New Morning Paris, lundi 25 mars 2024.

JEANFRANCOIS PRINS ALL STARS présente BLUE NOTE MODELe guitariste belge Jeanfrançois Prins (prononcer Prinsse) sera en concert exceptionnel au New Morning le lundi 25 Mars 2024 pour célébrer son nouvel album « Blue Note Mode ». Il sera entouré d’une équipe prestigieuse avec JEAN-PAUL ESTIÉVENART, ERIC LEGNINI, REGGIE WASHINGTON et JAMES WILLIAMS. Venez vivre une soirée pour écouter un jazz d’exception avec Jeanfrançois Prins ALL STARS lundi 25 Mars prochain au New Morning. La Presse: Jeanfrançois Prins joue en direct de son cœur .” FRED HERSCH“Une véritable voix à la guitare avec une chaleur toute personnelle.” JOE LOVANO Prins is exceptionally eloquent and expressive.” JAZZ TIMES Artiste(s) : Jeanfrançois Prins (guitar, vocals), Jean-Paul Estiévenart (trumpet), Éric Legnini (piano, keys), Reggie Washington (bass), James Williams (drums)Rubrique : JazzHoraire : 20h30Durée : 165 mnEntracte: 30 mn

Tarif : 31.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-03-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

New Morning 7-9, RUE DES PETITES ECURIES 75010 Paris 75