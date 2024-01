JAHKASA – RELEASE PARTY JAHKASA New Morning Paris, 24 février 2024, Paris.

Chanteur engagé et musicien talentueux originaire du Burkina Faso, Jahkasa est à l’origine d’un style qu’il qualifie de « Balafon Reggae ». Ce fils, issu d’une famille de griots et de musiciens de Ouagadougou, s’installe en France en 2009. Il sort un premier album en 2014, « Pompafric » rapidement suivi d’un second, en 2016 « Enfants du Pays ».Ses collaborations avec des artistes, comme Natty Dread, Toure Kunda, Yaniss Odua, Fantanh Mojah, ou encore les musiciens de Danakil, ont participé à une richesse réciproque.Avec l’album «Née chikora » sorti en 2019, il rafle tous les trophées dans son pays : quatre Marley d’Or, une première au Burkina-Faso, nominé lors des victoires du reggae en 2017, en France, Kunde du meilleur artiste de la diaspora.L’enfant du Faso se fait vite repérer par son mentor : Tiken Jah Fakoly, qui, séduit par l’originalité de ses prestations scéniques, l’invite régulièrement à faire les premières parties de sa dernière tournée européenne et africaine, et qui l’accompagne dans la production de l’album « Kakistocratie », enregistré à Bamako, dans les bacs en février 2024.‘Release party Jahkasa’ est organisé le 24 février, au New Morning, à Paris, avec le parrainage de Tiken Jah Fakoly.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 19:00

New Morning 7-9, RUE DES PETITES ECURIES 75010 Paris 75