JMD Production présente NEW-LA COMEDIE MUSICALE IMPROVISEE C’EST QUOI NEW ? 10 artistes professionnels qui créent en direct une comédie musicale.⇒ Le public invente un titre, donne un lieu et des rebondissements à l’histoire.⇒ 4 comédiens-chanteurs créent les mélodies, les paroles et les personnages.⇒ 3 musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct.⇒ 1 illustrateur projette ses images et décors sur le fond de scène.⇒ Le maître de cérémonie orchestre le tout… avec VOUS !Chaque soir, une toute nouvelle histoire !LA PRESSE EN PARLE : « NEW envoûte la salle. » LE PARISIEN « Un plaisir de comédien, une joie de spectateur. Un vrai spectacle collaboratif. » ELLE « La troupe de « NEWbies » séduit vite par son audace et un imaginaire débordant. Une comédie musicale pétillante d’humour et d’invention. » TELERAMA « Etonnant, fou, bluffant. » FRANCE 3 « Original et réussi ! » FRANCE MUSIQUE « On n’avait encore jamais vu ça. » 20 MINUTES « Drôle et poétique ! » OUEST FRANCE « Jubilatoire ! » L’HUMANITE « Les cinglés de la comédie musicale improvisée. » FRANCE INFO DISTRIBUTION :Direction artistique : Florian Bartsch et Florence KrausComédiens-Chanteurs : Florence Alayrac, Pierre Babolat, Florian Bartsch, Thierry Bilisko, Romain Cadoret, Jean-Marc Guillaume, Cloé Horry, Perrine Mégret,Musiciens : Antoine Lefort, Paul Colomb, Nicolas Didier, Samuel Domergue, Florence Kraus, Yann Lupu, Niels Mestre, David Rémy, Benjamin PrasIllustrateurs : Loic Billiau, Aurélie Bordenave, Sophie RaynalIngénieurs de son : Pierre Bonnet, Pierre Favrez, Jasmine Scheuermann, Jean-Louis WaflardEclairage : Sam Dineen, Olivier Pajon, Alban Rouge, NEW-LA COMEDIE MUSICALE IMPROVISEE

LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

