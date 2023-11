New Kids On The rock 2023 L’international Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

Le Shamrock est fier et heureux de vous présenter la 11ème édition de son tremplin rock la NEW KIDS ON THE ROCKS !

Cette année nous avons la joie de recevoir :

Hurry Train

Supersolo

Super Leone

—

INFOS PRATIQUES

Mardi 5 décembre 2023, 19h00-02h00

L’International, 5 rue Moret 75011 Paris

Métro : St-Maur

entrée : 10€

billetterie : https://yurplan.com/…/New-Kids-on-the-Rocks-2023/113828…

La New Kids on the Rocks est un tremplin rock organisé par l’association des passionnés de musique de l’ESSEC, le Shamrock. Elle a pour but de mettre en avant des groupes de la scène rock émergente. À l’issue de la soirée, un jury de professionnels élira le groupe vainqueur qui remportera un enregistrement en studio chez Sound of Vision !

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3Vco2WBXu https://fb.me/e/3Vco2WBXu

New Kids On The rock 2023