New Images, 6e édition : Création numérique et mondes virtuels Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

New Images, 6e édition : Création numérique et mondes virtuels Forum des images, 5 avril 2023, Paris. Du mercredi 05 avril 2023 au dimanche 09 avril 2023 :

.Tout public. gratuit

Du 5 au 9 avril, le NewImages Festival vous embarque pour découvrir de nombreuses créations numériques immersives : jeu vidéo VR, réalité augmentée, art numérique, spectacle hybride… Et évadez-vous au cœur de la province du Québec grâce à nos œuvres en 360° projetées dans le Dôme au jardin Nelson Mandela ! Plongez dans le meilleur de la création immersive avec NewImages Festival !

Réalité virtuelle, jeu vidéo VR, expériences en 360° venues du Québec…

Redécouvrez le réel et explorez de nouveaux mondes ! Du 5 au 9 avril – Jardin Nelson Mandela Hors les murs et Dôme immersif 360° (sans réservation) Projetée dans la structure d’un dôme de la société HUBBLO monté pour l’occasion dans les jardins Nelson Mandela, découvrez une programmation exceptionnelle de 15 œuvres 360° québécoises, une vingtaine pour l’ensemble du festival. Du 8 au 9 avril – Forum des images XR compétition (sur réservation) 13 œuvres immersives internationales sont présentées dans le cadre cette compétition officielle, dont 7 premières françaises et 3 premières mondiales ! Focus Québec (sur réservation) Province pionnière dans le secteur de la création numérique, le Québec est cette année mis à l’honneur. avec un focus d’œuvres immersives hors compétition. Les thèmes qui traversent cette sélection sont divers, mais se recoupent dans leur actualité brûlante : l’écologie avec Bulle, la santé mentale avec Manic VR ou encore l’éducation sexuelle avec l’œuvre didactique Clit-moi. Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/newimages-festival-2023 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/newimages-festival-2023

© Norman Bouzidi. Design graphique: ABM Studio

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Forum des images Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

New Images, 6e édition : Création numérique et mondes virtuels Forum des images 2023-04-05 was last modified: by New Images, 6e édition : Création numérique et mondes virtuels Forum des images Forum des images 5 avril 2023 Forum des images Paris Paris

Paris Paris