Le vendredi 1 octobre 2021

Après une longue et intense phase de déconnexion due à un terrible virus informatique, Oréades Prod. revient en force avec un tout nouveau PSYsteme permettant de jouer une toute nouvelle partie haute en couleur et en musique : NEW GAME. MISSION Le principe du jeu est de danser toute une nuit sur les puissants rythmes psytrance, forest, psygressive et ethno trance, afin de se reconnecter ensemble et repartager de nouveau la cyber-vibes du mouvement psytrance. NIVEAU La partie aura lieu en plein air, sur le sable du célèbre niveau de la plage de Glazart. CHOOSE YOUR CHARACTER JUMPSTREET Origin : Looney Moon Pouvoirs : Psytrance & Psygroovy RADIKAL MOODZ Origin : Looney Moon Pouvoirs : Psytrance & Psygroovy THE HORRIDS Origin : Transubtil Rec Pouvoirs : Forest SLIP HYPNOTIC Origin : ADN Music Pouvoirs : Psygressive & Zenonesque O’DEYAN Origin : Oréades Prod. Pouvoirs : Worldbeat & Ethnotrance NAURE SAÏD Origin : Oréades Prod. Pouvoirs : Worldbeat & Ethnotrance DECORATION MAPPING Isomorphik – France (Nataraja) Zoullier – France (Dubeatatif Crew) BILLETTERIE Préventes : 15€ Sur place avant 1h : 18€ Sur place après 1h : 20€ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 7 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Lors de votre entrée sur la Plage, il vous faudra scanner le QR Code du cahier de rappel numérique via l’application TousAntiCovid > https://bit.ly/2Vfn5p5 UN STAND DE TESTS ANTIGÉNIQUES SERA PRÉSENT À L’ENTRÉE DE LA PLAGE — PIÈCE D’IDENTITÉ + CARTE VITALE (ou numéro de sécurité sociale) OBLIGATOIRES • HORAIRES : 23H30 — 4H00 • Désinfection systématique des mains à votre arrivée dans l’établissement. Événement interdit aux mineurs. Carte d’identité obligatoire. Licences 1, 2, 3 R-20-0010013-14-15 Concerts -> Électronique LaPlage du Glazart 7-15 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

